Pazar yerine çifte saldırı 32 ölü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlenen çifte intihar saldırısında en az 32 kişi öldü, 110 kişi yaralandı. Polis, patlamaların Tayaran Meydanı'ndaki pazar yerinde meydana geldiğini duyurdu. Yaralananların bir kısmının durumunun kritik olduğu, bu nedenle ölü sayısının artabileceği bildirildi. Saldırıda patlayıcı yelek kullanıldığı açıklandı. Kanlı eylemi henüz üstlenen olmadı. AP ajansının Iraklı yetkililere dayandırdığı bilgilere göre saldırının arkasında terör örgütü DEAŞ'ın uyuyan hücreleri var.Dışişleri Bakanlığı, Bağdat'ta düzenlenen terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınayarak Irak'ın yanında olduğunu vurguladı. Açıklamada, "Dost ve komşumuz Irak'ın yanındayız" ifadesine yer verildi.