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’da son 24 saatte 21 bin 513 vaka

’da son 24 saatte 21 bin 513 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352’ye ulaştı.

DHA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 14:24 ABONE OL
Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 vaka

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 513 kişide daha koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352'ye ulaştı.

Rusya'da son 24 saatte 21 bin 513 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 677 bin 352'ye yükseldi. Rusya Sağlık Bakanlığı, ülkede 580 kişinin daha öldüğünü, toplam can kaybının ise 68 bin 412'ye ulaştığını açıkladı.

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Rusya’da son 24 saatte 21 bin 513 vaka
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