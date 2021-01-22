Son dakika: ABD Kongresinden "Kaşıkçı cinayetiyle ilgili raporun gizliliğini kaldırma" çağrısı

Schiff, Senatonun onayını alarak Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görevine başlayan Haines'den Kaşıkcı cinayetine ilişkin hazırlanan detaylı bir rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep eden bir mektup gönderdi.

Mektubun ardından Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Schiff, Kaşıkçı cinayetini, "insan haklarına bir saldırı" olarak niteledi.

Schiff, "Trump yönetimi, Suudi Arabistan'ın Cemal Kaşıkçı cinayetindeki suçluluk derecesine ilişkin raporu 1 yıldır kamuoyuyla paylaşmayı reddediyor. Haines'ten bu rapor üzerindeki gizliliği kaldırmasını talep ettim. Yapılanların hesabı sorulmalı ve adalet yerini bulmalı." ifadelerini kullandı.