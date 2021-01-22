Son Dakika: ABD’nin Washington eyaletinde kırmızı alarm! Yangın korkuttu

ABD'nin Washington eyaletinde çıkan yangın, bölge sakinlerini paniğe sürükledi. Grant County yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre bir fabrikada çıkan yangın korkuya neden olurken tahliye emri verildi.

ACİL TAHLİYE EMRİ

ABD'nin kuzeybatısında bulunan Washington eyaletine bağlı bir kasabada yer alan fabrikada büyük çaplı yangın çıktı. Grant County Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, amonyak patlaması riski bulunduğu duyuruldu. Olay yerine itfaiye ekibi sevk edilirken, bölge halkı için tahliye emri yayınladı. Açıklamada, "Seviye 3 bildirimi bölgeyi hemen terk etmeniz gerektiği anlamına geliyor. Gecikmeyin. Kolluk kuvvetleri, bölge sakinine haber vermek için kapı kapı dolaşacak" denildi.

Washington eyaletinde fabrikada korkutan yangın | Video

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, ölü ya da yaralı olup olmadığına yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.