Son dakika | Çin'de korkutan gelişme! 'Şüpheli' koronavirüs testi sonucu: Hastaneler karantinada...

ŞÜPHELİ TEST SONUCU

Her iki hastane binası ve çevresindeki bazı yerleşimler kordona alınırken, hastalık kontrol ve önleme ekipleri incelemelere başladı. Renci Hastanesinden yapılan açıklamada, dün hastane personeline yapılan rutin nükleik asit testlerinde bir sağlık çalışanı ve bir taşeron işçinin test sonucunun "şüpheli" çıktığı belirtildi.

Kanser Merkezi de 20 Ocak'ta şehir merkezindeki biriminde yapılan testlerde bir şüpheli vakaya rastlandığını bildirmişti.