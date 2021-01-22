SON DAKİKA: Dünya Wuhan’dan gelen o görüntüleri konuşuyor! Salgının sıfır noktasında…

Son Dakika Haberi… Koronavirüs salgını ile mücadele dünyanın her yerinde devam ederken, Vuhan'dan gelen görüntüler şok etti. Şehirden gelen görüntülerde Vuhan gençlerinin, nadiren maske taktığı ve sosyal mesafeyi umursamadan gece kulüplerinde eğlendiği görülüyor. Ayrıca Çin'de, koronavirüs salgınının yıl dönümü yaklaşırken Vuhan'daki 'başarıları' öven devlet destekli bir film yayınlanacağı bildirildi.

DÜNYANIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, dünyanın geri kalanı ise, ilk olarak Çin'de tespit edilen, iki milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ve ekonomik yıkıma yol açan ölümcül hastalıkla savaşına devam ediyor.