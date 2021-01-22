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: Dünya Wuhan’dan gelen o görüntüleri konuşuyor! Salgının sıfır noktasında…

Haberi… Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini göstermeye devam ederken, salgının çıkış noktası olan ’dan gelen görüntüler şaşkına çevirdi. Dünya basınında yer alan görüntülerde, Vuhan gençlerinin, nadiren maske taktığı ve sosyal mesafeyi umursamadan gece kulüplerinde eğlendiği görülüyor.

Giriş Tarihi: 22.1.2021 18:25 ABONE OL
SON DAKİKA: Dünya Wuhan’dan gelen o görüntüleri konuşuyor! Salgının sıfır noktasında…

Son Dakika Haberi… Koronavirüs salgını ile mücadele dünyanın her yerinde devam ederken, Vuhan'dan gelen görüntüler şok etti. Şehirden gelen görüntülerde Vuhan gençlerinin, nadiren maske taktığı ve sosyal mesafeyi umursamadan gece kulüplerinde eğlendiği görülüyor. Ayrıca Çin'de, koronavirüs salgınının yıl dönümü yaklaşırken Vuhan'daki 'başarıları' öven devlet destekli bir film yayınlanacağı bildirildi.

DÜNYANIN MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Bu arada, dünyanın geri kalanı ise, ilk olarak Çin'de tespit edilen, iki milyondan fazla insanın ölümüne neden olan ve ekonomik yıkıma yol açan ölümcül hastalıkla savaşına devam ediyor.

Çin'in koronavirüs salgınıyla ilgili olarak dünyayı yanlış yönlendirdiğine dair kanıtlar giderek artıyor. Uluslararası kuruluşlar Çin'i 'dünyayı çok geç uyarmakla ve hastalığı, dünyanın yanıt verme şansı olmadan bir salgına dönüşmesine izin vermekle' suçluyor.

Aynı zamanda, Avrupalı yetkililer koronavirüse kıtada Eylül 2019 gibi çok erken bir tarihte ilk defa rastlanılmış olabileceğine dair fikir beyan ettiler. Yetkililer salgının ilk olarak Aralık 2019'da değil, Ağustos gibi çok daha erken bir tarihte başlamış olabileceğini söylüyorlar.

Konuyla ilgili olarak konuşan Tayvan Hastalık Kontrol Merkezlerinden Dr. Yi-Chun Lo, Çin'in virüs salgınının erken aşamalarını ele almasıyla ilgili olarak şunları söyledi: 'Çok erken salgın yönetimi sadece bir karmaşa, bir başarısızlıktı.

'Çin salgın konusunda şeffaf olsaydı ve dünyaya gerekli bilgileri hızlı bir şekilde sağlasaydı, salgının başlangıçta önlenebilirdi.' diye ekledi.

VUHAN'DA 'ÇILGIN PARTİLER'

Kulüpte dans eden Vuhanlı gençlerin maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaması dikkatlerden kaçmadı. Yetkililer kulübe girmek için maske takmanın zorunlu olduğunu belirtti ancak eğlenen gençlerin büyük bir bölümünün maske takmadığı görüldü.

KAYNAK: Hürriyet

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