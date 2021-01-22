Türkiye, Libya'da yeni yönetim yapısının seçimine ilişkin uzlaşıdan memnun

Dışişleri Bakanlığı, Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Libya'da yeni yönetim yapısının seçimine ilişkin uzlaşısından memnuniyet duyulduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletlerin (BM) kolaylaştırıcılığında, Libyalıların öncülüğünde ve Libyalılar arasında devam eden kalıcı ve sürdürülebilir ateşkes ile ulusal uzlaşı çabaları çerçevesinde Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun seçimlere kadar görev yapacak yeni yönetim yapısının seçim yöntemi üzerinde mutabakata varmasından ve bu sürecin süratle sonuçlandırılmasına yönelik açıklanan takvimden memnuniyet duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, Libya'nın egemenlik, bütünlük ve siyasi birliğine önem atfeden Türkiye'nin, birleşik yeni yönetim yapısının bir an evvel belirlenmesini temenni ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Birleşik yönetim yapısının süratle oluşturulması, sadece 24 Aralık 2021 tarihinde düzenlenmesi kararlaştırılan genel seçimlerin hazırlıklarının yapılması bakımından değil, Nisan 2019'da Trablus'a karşı başlatılan saldırı ile petrol ablukası sonucunda ülkede kötüleşen insani durum karşısında dost ve kardeş Libya halkının acil ihtiyaçlarının karşılanması açısından da büyük önem taşımaktadır."

Libya'da krizin askeri çözümünün olmadığını başından beri vurgulayan Türkiye'nin yapıcı katkılarıyla Berlin Konferansı'nın tertiplenmesi ve sonuçlarının uygulanması ile sahada bir denge sağlanarak ateşkesin tesisi ve Nisan 2019'da kesilen siyasi sürecin yeniden başlamasında başat rol oynadığına işaret edilen açıklamada, "Türkiye, Libyalılar arasında kapsayıcı bir ulusal uzlaşı temelinde teşkil edilecek yeni yönetim yapısına da her türlü desteği sağlayacaktır." denildi.

Açıklamada, Libya halkının demokrasi özleminin gerçekleştirilmesi için BM kolaylaştırıcılığındaki siyasi çözüm çabalarının bir kere daha sekteye uğratılmamasının önemi vurgulanarak, ülkedeki gayrimeşru yapıların askeri tahkimatı ve ateşkes ihlallerinin endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamada şu değerlendirmeye yer verildi:

"Türkiye, Libya'ya yönelik yapıcı yaklaşımını, Libya halkının iradesi, BM Güvenlik Konseyinin Libya'ya ilişkin ilgili kararlarının lafzı ve ruhu, Berlin Konferansı sonuçları ile Libya'daki meşru hükümetle iş birliği temelinde kararlılıkla sürdürecektir. Libya'da kalıcı barış, istikrar, huzur ve refahın tesisini teminen aynı sorumluluğun tüm uluslararası aktörler tarafından da gösterilmesi beklenmektedir."