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, 'Trump’a tehdit'e izin vermedi! O liderin hesabı askıya alındı

Bazı isimlere ambargo koyması ile gündem olan , 'nin eski Başkanı 'ın hesabını süresiz askıya almıştı. Son dakika haberine göre Twitter'dan bir hamle daha geldi. Lideri 'in bir Twitter hesabı, ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'a yönelik tehdit içeren bir paylaşımda bulunması nedeniyle askıya alındı.

AA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 19:26 Son Güncelleme: 22.1.2021 19:36 ABONE OL
Twitter, 'Trump’a tehdit'e izin vermedi! O liderin hesabı askıya alındı

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın hesabını süresiz askıya aldıktan sonra bir kez daha gündeme gelen Twitter, bu kez de İran Lideri Hamaney'in hesabı için harekete geçti.

Hamaney'e ait kurumsal hesaplardan "khamenei_site" tarafından yapılan paylaşımda, Trump'ın emriyle İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesine atıfta bulundu.

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Trump'ın bir golf sahasında, drone saldırısının hedefinde olduğunu tasvir eden görsel "İntikam kaçınılmazdır" notuyla söz konusu hesaptan paylaştı.

Bunun üzerine birçok sosyal medya kullanıcısı, Twitter'a Hamaney'in hesabını askıya alması çağrısında bulundu.

Twitter, çağrılara uyarak paylaşımın yapıldığı hesabı askıya aldı. Öte yandan Hamaney'in daha yoğun kullandığı hesaplarının hala açık olması dikkati çekti.

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Twitter, 'Trump’a tehdit'e izin vermedi! O liderin hesabı askıya alındı
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