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'da huzurevindeki yangında ölenler için yarın ulusal yas tutulacak

Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında ölen 15 kişi için 23 Ocak'ta ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

AA
Giriş Tarihi: 22.1.2021 14:26 ABONE OL
Ukrayna'da huzurevindeki yangında ölenler için yarın ulusal yas tutulacak

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, dün Harkov şehrinde bir huzurevinde çıkan yangında ölen 15 kişi için 23 Ocak'ta ulusal yas ilan edileceğini açıkladı.

Zelenskiy, Harkov'da gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm bilgiler toplandıktan sonra yangına ilişkin hüküm verileceğini belirtti.

ULUSAL YAS İLAN EDİLECEK

Huzurevinde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Zelenskiy, 23 Ocak'ta ulusal düzeyde yas günü ilan edecek bir kararnameyi imzalayacağını söyledi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde bir huzurevinde çıkan yangında dün 15 kişi hayatını kaybetmişti.

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Ukrayna'da huzurevindeki yangında ölenler için yarın ulusal yas tutulacak
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