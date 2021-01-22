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basınından ’ye hadsiz gönderme! 'Karşılık vereceğiz…'

ile ’ın 25 Ocak’ta yapacağı istikşafi görüşmeler öncesinde basınındaki provokasyon devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarıyla tepki çeken Yunan Başbakan ’in kışkırttığı Yunan medyasında, Türkiye aleyhine başlıklar atılıyor.

Giriş Tarihi: 22.1.2021 11:06 ABONE OL
Yunan basınından Türkiye’ye hadsiz gönderme! 'Karşılık vereceğiz…'

Türkiye ve Yunanistan arasında yeniden başlatılması kararlaştırılan istikşafi görüşmeler öncesi, Yunan kanadında başlatılan tahrik faaliyetleri ses getirdi.

Geçtiğimiz günlerde hem Yunan Başbakan Kyrios Miçotakis, hem de Yunan Dışişleri Bakanı Dışişleri Bakanı Nikos Dendias kanadından gelen açıklamalar etkisini sürdürürken, yeni bir provokasyon çalışması başlatıldı.

MISIR'A "KARDEŞ DEVLET" YAKIŞTIRMASI

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, Mısır'a yaptığı resmi ziyarette, tepki çeken açıklamalarda bulundu. Yaptığı ziyarette Yunanistan'ın, Mısır'la askeri iş birliğinde yakın ve dostane ilişkilerinin bulunduğunu söyleyen Floros, Mısır'ı "kardeş devlet" olarak nitelendirdi.

"DOĞU AKDENİZ'DE ÇATLAMALAR VAR"

"Mısır'ın Akdeniz'de oynadığı rol çok önemli ve onunla olan ilişkilerimizi sürekli geliştirmek bizim için çok önemli" ifadelerini kullanan Yunan Genelkurmay Başkanı, Doğu Akdeniz'deki müttefik arayışını da bir kez daha kanıtladı. "Mısır'la Yunanistan'ın, birkaç yıldır Doğu Akdeniz bölgesini mümkün olduğunca istikrara kavuşturmak için ortak iradeyi gösteren faaliyetler yürüttüğünü" belirten Florus, bölgede "çatlamalar" yaşandığına işaret etti.

YUNAN MEDYASI TÜRKİYE'Yİ HEDEF GÖSTERDİ

Florus, ayrıca, "Bizi düşman olarak tanıyanlara biz de düşmanımız olarak karşılık veririz" açıklamasında bulundu. Genelkurmay Başkanı Florus'un bu sözleri, Yunan medyasında "Türkiye'ye yönelik sert ifadeler" şeklinde servis edildi.

Florus'un Türkiye'nin adını anmadığı açıklamayı doğrudan Türkiye'yi hedef göstererek manşete taşıyan Greek City Times, istikşafi görüşmeler öncesinde provokatif amaçlar benimsediğini de gösler önüne serdi.

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Yunan basınından Türkiye’ye hadsiz gönderme! 'Karşılık vereceğiz…'
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