ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris taşınıyor! Yeni evi…

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden'ın sağ kolu olan ve ülke tarihindeki ilk siyahi ve kadın başkan yardımıcısı olmasıyla ses getiren Kamala Harris, göreve başlamasının hemen ardından şimdi de ev değiştirme işleriyle uğraşıyor.

GEÇİCİ KONUTLARI BLAIR HOUSE

Kamala Harris ve eşi 'ikinci beyefendi' Doug Emhoff evlerinin tadilatta olması nedeniyle Blair House olarak bilinen başkanın konuk evine taşınacak. Harris'in ve Emhoff'un, Deniz Gözlemevi'ndeki evlerinde devam eden tadilat nedeniyle geçici olarak Beyaz Saray yakınlarındaki ABD Başkanı'nın misafirlerini ağırladığı Blair House'a taşınacakları belirtildi.

TALEP HARRIS'TEN GELMEDİ

Daha önce yedi başkan yardımcısına ev sahipliği yapan Deniz Gözlemevi'ndeki konut, Beyaz Saray'a oldukça yakın bir mesafede bulunuyor. Halka kapalı olan bir alanda bulunan başkan yardımcısı konutunda baca kaplamaları ve iç mekanlarda yenileme yapılması bekleniyor.

Tadilat talebinin Harris ve eşinden değil, Deniz Gözlemevi yönetiminden geldiği belirtildi. Başkent Washington'da kendilerine ait bir apartman dairesi bulunan çift, dairenin ABD hükümetinin güvenlik standartlarını karşılamaması nedeniyle başkanlık yardımcılığı konutuna geçmek zorunda kalmıştı.