ABD Başkanı Joe Biden liderlerle görüşmelere başladı! Trump’a inat o isimle görüştü…

Göreve geldiği andan itibaren Donald Trump'ın tartışmalı tüm politikalarını tersine çevireceği sözü veren ABD Başkanı Joe Biden, dünya siyasi arenasına da hızlı bir giriş yaptı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre yeni başkan olarak ilk uluslararası görüşmelerine başlayan Biden'ın öne çıkardığı ilk isim, Trump'ın Amerikan halkını tehdit ettiği gerekçesiyle sınıra duvar ördürdüğü Meksika'nın devlet başkanıyla oldu.
ANA GÜNDEM KORONAVİRÜS SALGINI
ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayan Başkan Joe Biden, yabancı ülke liderleri ile görüşmeye başladı. Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke liderinden biri Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadele için ortak hareket etme konusunda anlaştığı, gelecek ay yeniden görüşmeyi planladıkları açıklandı. Görüşmenin yüz yüze veya online olarak olup olmayacağına dair bir bilgi verilmedi.
Trudeau'nun ofisinden telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, "İki ülkenin de temel önceliğinin küresel koronavirüs salgınını sona erdirmek olduğu kabul edildi" denildi. İkilinin ayrıca aşı konusunda da iş birliği yollarını ele aldıkları belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise iki liderin "ABD-Kanada ilişkisinin stratejik önemini" vurguladığı ve koronavirüs ile mücadele de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir gündemde iş birliğini tartıştığı duyuruldu. Biden'ın Trudeau'nun Keystone XL petrol boru hattı iptalinden duyduğu rahatsızlığı anladığı vurgulandı.
SES GETİREN MEKSİKA DEVLET BAŞKANI GÖRÜŞMESİ
ABD Başkanı Biden, Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador ile de telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili arasında gerçekleştirilen ilk telefon görüşmesinde göç, koronavirüs salgını ve ikili iş birliği yollarının ele alındığı belirtildi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Obrador, Biden'ın görüşmede saygılı ve nazik davrandığını belirterek, "Her şey ilişkilerin iyi olacağını ve halkımızın, ülkelerimizin yararına olacağını gösteriyor" ifadelerini kullandı.
İLK İŞİ DUVAR FONUNU KESMEK OLDU
Biden'ın ilk görüşmelerinden birini Obrador'la gerçekleştirmesi, yeni dönemde Trump'ın dış politikalarının nasıl tersine çevrileceğinini de bir göstergesi niteliğini taşıyor. Kendi yönetim süresi boyunca siyasi arenada en çok uğraştığı ülkelerden biri olan Meksika ile politik ilişkileri gergin tutan Trump, Meksika sınırında büyük bir duvar inşa etmişti. Kaçak göçmenlerin ABD'ye girmesini engellemek için inşa ettirdiği duvar, 5,7 milyar dolarlık bütçesi ile ses getirmişti.
Biden, göreve gelir gelmez Meksika sınır duvarına aktarılacak acil durum durum deklarasyonunu da iptal etmişti.