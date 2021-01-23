ABD Başkanı Joe Biden liderlerle görüşmelere başladı! Trump’a inat o isimle görüştü…

Göreve geldiği andan itibaren Donald Trump'ın tartışmalı tüm politikalarını tersine çevireceği sözü veren ABD Başkanı Joe Biden, dünya siyasi arenasına da hızlı bir giriş yaptı. Beyaz Saray'dan gelen açıklamaya göre yeni başkan olarak ilk uluslararası görüşmelerine başlayan Biden'ın öne çıkardığı ilk isim, Trump'ın Amerikan halkını tehdit ettiği gerekçesiyle sınıra duvar ördürdüğü Meksika'nın devlet başkanıyla oldu.

ANA GÜNDEM KORONAVİRÜS SALGINI

ABD'de 20 Ocak'ta göreve başlayan Başkan Joe Biden, yabancı ülke liderleri ile görüşmeye başladı. Biden'ın görüştüğü ilk yabancı ülke liderinden biri Kanada Başbakanı Justin Trudeau oldu. İki liderin gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde koronavirüsle mücadele için ortak hareket etme konusunda anlaştığı, gelecek ay yeniden görüşmeyi planladıkları açıklandı. Görüşmenin yüz yüze veya online olarak olup olmayacağına dair bir bilgi verilmedi.

Trudeau'nun ofisinden telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, "İki ülkenin de temel önceliğinin küresel koronavirüs salgınını sona erdirmek olduğu kabul edildi" denildi. İkilinin ayrıca aşı konusunda da iş birliği yollarını ele aldıkları belirtildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ise iki liderin "ABD-Kanada ilişkisinin stratejik önemini" vurguladığı ve koronavirüs ile mücadele de dahil olmak üzere geniş kapsamlı bir gündemde iş birliğini tartıştığı duyuruldu. Biden'ın Trudeau'nun Keystone XL petrol boru hattı iptalinden duyduğu rahatsızlığı anladığı vurgulandı.