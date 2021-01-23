ABD First Lady’si Jill Biden’dan Ulusal Muhafızlar’a sürpriz! 'Sizler için yaptık...'

ABD 46. Başkanı Joe Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'daki yeni konutuna yerleşti. Biden'ın hızla işe koyulmasıyla beraber First Lady Jill Biden da harekete geçti.
Jill Biden, Beyaz Saray'daki ilk resmi olmayan ziyaretini, Kapitol kompleksinde görev yapan Ulusal Muhafız askerlerine gerçekleştirdi.
SEPET SEPET KURABİYE
Görev başındaki askerlere sepetler dolusu "Beyaz Saray yapımı" çikolata parçacıklı kurabiye götüren Jill Biden, askerlere teşekkür etti. First Lady, askerlerle yaptığı konuşmada "Sizlere Başkan Joe Biden ve bütün ailemiz adına teşekkür etmek istiyorum. Kendi ellerimde yaptım demek isterdim ama Beyaz Saray sizlere özel kurabiye pişirdi." ifadelerini kullandı.
"BEN DE ASKER ANNESİYİM"
Ziyareti sırasında, Joe Biden'ın ilk eşinden olan ve 2015 yılında 46 yaşındayken beyin kanseri nedeniyle hayatını kaybeden oğlu Beau Biden'ı kastederek "Ben de bir Ulusal Muhafız annesiyim" diyen First Lady, kurabiyelerin, haftalardır zor şartlarda görev yapan askerlere küçük bir teşekkür olduğunu söyledi. Beau Biden'ın, 2008-2009 yılları arasında Irak'ta görev yaptığını hatırlatan Jill Biden, eşinin de askerlere minnetlerini ilettiğini söyledi. First Lady, "Sizlere tüm kalbimizle teşekkür ediyoruz. Ulusal Muhafızlar, Biden ailesinin kalbinde her zaman özel bir yere sahiptir" dedi.
DURUMU KURTARMA ÇABASI
First Lady'nin bu ziyareti, dün ABD basınına yansıyan ve ülke çapında büyük tepkilere neden olan Ulusal Muhafızlar'a yönelik skandalın ardından geldi. Biden'ın yemin töreni öncesinde olası bir şiddet eylemine karşı 25 bin askerin görevlendirildiği Kapitol kompleksinde askerlerin şartları olay olmuştu.
Yemin töreninin ardından gözden düşen Ulusal Muhafız askerlerine, Kongre kafeteryasını kullanma yasağı getirilmiş, askerler nöbet aralarında dinlenmek için otopark köşesindeki beton zemini kullanmak zorunda kalmıştı.
First Lady'nin ilk ziyaretini Ulusal Muhafızlar'a yapması, Biden hükümetinin tepkileri yumuşatma çabası olarak algılandı.ABD Kongresi'nde Ulusal Muhafızlar isyan etti! İşleri bitince kenara attılar…