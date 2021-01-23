Bernie Sanders’ın eldivenleri yemin törenine damga vurmuştu! İşte hikayesi…

ÇEVRECİLİĞE GÖNDERME

Sıkı bir çevreci olmasıyla bilinen Sanders'a iki sene önce eldivenleri hediye ettiği öğrenilen Ellis, eldivenleri geri dönüştürülmüş yün kazaklardan yapmış olduğunu söyledi.

Ellis, yaptığı açıklamada, "Sanders'ın yemin töreninde kendisine hediye ettiğim eldivenleri takmasından gerçekten gurur duyuyorum. İki senenin ardından onları hala takıyor olması çok hoş ve gurur verici. Açılış töreninde dünyaca ünlü tasarımcıların kıyafetlerini giyen insanlar vardı. Onların yanında Bernie, benim eldivenlerimi takıyordu" ifadelerini kullandı.