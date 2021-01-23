Bernie Sanders’ın eldivenleri yemin törenine damga vurmuştu! İşte hikayesi…

Joe Biden'ın olay yaratan yemin töreni sona erse de, tören sırasında yaşananlar konuşulmaya devam ediyor.
Törenin en çok konuşulan görüntülerinin sahiplerinden biri olan senatör Bernie Sanders, tören sırasında giydiği salaş kıyafetler, yorgun görüntüsü ve kocaman yün eldivenleriyle en çok konuşulan isimlerden biri olmuştu.
ELDİVENLER EN AZ BIDEN KADAR KONUŞULDU
Sanders, başkanlık yemin törenindeki resmiyetten uzak haliyle çok konuşulurken, takmakta ısrar ettiği devasa yün eldivenleri sosyal medyada alay konusu olduğu kadar da merak uyandırmıştı.
Washington Post'un haberine göre, Sanders'ın eldivenlerinin sırrı çözüldü. ABD'li senatörün eldivenlerinin, eski kazakları geri dönüştürerek değerlendiren Vermont'lı ilkokul öğretmeni Jen Ellis tarafından yapıldığı ortaya çıktı.
ÇEVRECİLİĞE GÖNDERME
Sıkı bir çevreci olmasıyla bilinen Sanders'a iki sene önce eldivenleri hediye ettiği öğrenilen Ellis, eldivenleri geri dönüştürülmüş yün kazaklardan yapmış olduğunu söyledi.
Ellis, yaptığı açıklamada, "Sanders'ın yemin töreninde kendisine hediye ettiğim eldivenleri takmasından gerçekten gurur duyuyorum. İki senenin ardından onları hala takıyor olması çok hoş ve gurur verici. Açılış töreninde dünyaca ünlü tasarımcıların kıyafetlerini giyen insanlar vardı. Onların yanında Bernie, benim eldivenlerimi takıyordu" ifadelerini kullandı.