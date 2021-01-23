İngiltere’nin başkentinden şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi etkisi altına alan ve önlenemez vaka artışına yol açan yeni tip koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz hafta başında ülkeyi tüm giriş-çıkışlara kapatmıştı.
HAVAALANINDA KORKUTAN KALABALIK
Seyahat yasakları sonrasında ülkelerine giriş yapabilmek için dünyanın her yerinden İngiltere'ye akın eden vatandaşlar, başkent Londra'da panik yaratan görüntülere sebep oldu.
Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı, yoğun kalabalıklara sahne oldu. Yolcuların detaylı pasaport kontrolüne maruz kalmalarıyla beraber oluşan uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen İngilizler, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saymak zorunda kaldı.
YETERLİ PERSONEL YOK
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, yavaş ilerleyen koronavirüs testi kontrolleri nedeniyle uzun kuyruklar oluştuğu gözlenirken, aralarında yaşlıların ve çocukların da bulunduğu kalabalık endişeye neden oldu.
BAKANLIK YETERSİZ PERSONEL İDDİALARINI REDDETTİ
Sınırlı kapalı alan nedeniyle sosyal mesafe kuralını uygulayamayan kalabalık, yeterli personelin iş yapmamasına tepki gösterdi.
İngiliz İçişleri Bakanlığı ise, havaalanında yeterince personel bulunduğu konusunda ısrara etti.