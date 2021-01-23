İngiltere’nin başkentinden şoke eden görüntüler! Koronavirüse rağmen…

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkeyi etkisi altına alan ve önlenemez vaka artışına yol açan yeni tip koronavirüs salgını sonrasında geçtiğimiz hafta başında ülkeyi tüm giriş-çıkışlara kapatmıştı.

HAVAALANINDA KORKUTAN KALABALIK

Seyahat yasakları sonrasında ülkelerine giriş yapabilmek için dünyanın her yerinden İngiltere'ye akın eden vatandaşlar, başkent Londra'da panik yaratan görüntülere sebep oldu.

Londra'da bulunan Heathrow Havaalanı, yoğun kalabalıklara sahne oldu. Yolcuların detaylı pasaport kontrolüne maruz kalmalarıyla beraber oluşan uzun kuyruklarda saatlerce bekleyen İngilizler, sosyal mesafe kurallarını da hiçe saymak zorunda kaldı.