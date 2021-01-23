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’ta füze saldırısı! Havalimanı hedef alındı

, ülkenin başkenti ’ta bulunan havalimanına gece saatlerinde bir saldırı düzenlendiğini açıkladı. Olayı üstlenen olmazken, ölü ya da yaralı da bulunmadığı belirtildi.

AA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 12:32 ABONE OL
Irak’ta füze saldırısı! Bağdat Havalimanı hedef alındı

Irak'ta Bağdat Havalimanı'na yönelik füze saldırısı düzenlendiği belirtildi.

Irak Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece saatlerinde gerçekleşen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

SALDIRIYI HENÜZ ÜSTLENEN OLMADI

Açıklamada, Bağdat Havalimanı'na yönelik üç adet füze atıldığı, saldırıda ölü ya da yaralının olmadığı bildirildi.

Atılan füzelerden ikisinin havalimanı yakınlarına düştüğü, üçüncü füzenin ise Bağdat'ın batısındaki El-Cihad Mahallesi'nde bir vatandaşın evine isabet ettiği ve hasara neden olduğu kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

Bağdat Uluslararası Havalimanı, ABD ordusuna ait Victoria Askeri Üssü'nün de aynı yerleşkede bulunması nedeniyle saldırıların hedefi oluyor.

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Irak’ta füze saldırısı! Bağdat Havalimanı hedef alındı
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