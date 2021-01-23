Koalisyon güçleri düşman unsurunu vurduklarını iddia etti, Husiler yalanladı

Suudi Arabistan'ın el-İhbariye televizyonunun haberine göre, koalisyon güçleri yaptığı açıklamada, Riyad semalarında "düşman bir hava unsurunun" tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu unsurun imha edildiği kaydedilirken, bunun ne olduğu ve nereden gönderildiğine ilişkin bilgi verilmedi.

Suudi Arabistan medyasında çıkan bazı haberlerde de, koalisyon güçlerinin imha ettiği hava unsurunun Husi milislerin Riyad'a gönderdiği roket olduğu bilgisi paylaşıldı.

HUSİLER ÖNCE SESSİZ KALDI

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu askeri operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

SONRA SALDIRI İDDİALARI YALANLANDI

Yemen'deki Husiler, Suudi Arabistan'a roket saldırısı düzenledikleri iddiasını yalanladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin, Riyad'a gönderilen düşman bir hava unsurunun etkisiz hale getirildiği yönündeki bildiriminin ardından Husilerin sözcüsü Yahya Seri yazılı açıklama yaptı.

Seri, Husilerin son 24 saat içerisinde Suudi Arabistan'a atıfla "saldırgan ülkelere" herhangi bir saldırıda bulunmadıklarını belirtti.

"Saldırganlık ve kuşatma devam ettiği sürece saldırgan ülkelere yanıt vermek doğal ve meşru hakkımızdır." ifadelerini kullanan Seri, Husilerin yaptıkları operasyonları duyurduklarına dikkati çekti.

Koalisyon güçlerinden bugün yapılan açıklamada, Riyad semalarında "düşman bir hava unsurunun" tespit edildiği belirtilmişti. Açıklamada, söz konusu unsurun imha edildiği kaydedilirken, bunun ne olduğu ve nereden gönderildiğine ilişkin bilgi verilmemişti.

Suudi Arabistan medyasında çıkan bazı haberlerde de, koalisyon güçlerinin imha ettiği hava unsurunun Husi milislerin Riyad'a gönderdiği roket olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

İran'ın desteklediği Husiler, Suudi Arabistan'ın güney bölgelerine yönelik roket, balistik füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenlerken, bu askeri operasyonların Suudi Arabistan önderliğindeki koalisyon güçlerinin saldırılarına cevap olarak gerçekleştirildiği belirtiliyor.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husiler'e karşı Yemen hükümetine destek veriyor.