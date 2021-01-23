Komşudan provokasyon kokan hareketler

Doğu Akdeniz'de gerginlik yaratan Atina, Türkiye'ye "yaptırım ve tehdit" dili ile geri adım attırma politikasında başarılı olamayınca, NATO ve Almanya'nın önerisiyle diyaloğu kabul etti. Yunanistan, 25 Ocak'ta İstanbul'da başlayacak istikşafi görüşmeler öncesinde Türkiye'yi tahrik edecek adımlar atarak masayı terk etmeye zorluyor. Haklı olduğu için masada güçlü olan Ankara, Yunanistan'ın bu adımlarına milli menfaatlerinden ödün vermeyerek ve diyaloğu işaret ederek cevap veriyor. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Batı karasuları sınırlarını genişletmek Yunanistan'ın hakkı, bu doğu sınırlarımız için de bir mesaj niteliği taşıyor" sözleriyle Ege'de karasularını 12 mile çıkarma imasında bulundu. Türkiye tarafından 1995'te kabul edilmiş, Yunanistan'ın adımının "savaş sebebi" sayılacağını içeren bir bildiri mevcutken açıklamanın amacı "Türkiye'yi tahrik etmek" olarak değerlendiriliyor.