Mescid-i Aksa’nın kedileri yetim kaldı

İsrail'in işgali altındaki Kudüs'teki El Aksa Camii bölgesindeki kedileri besleyen ve 'Kedilerin dedesi' olarak anılan Filistinli yaşlı adam Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.Bölgede çok sevilen Hacı Hasan Yunus'un ölüm haberi yüzlerce kişiyi yasa boğarken çok sayıda kişi duydukları üzüntüyü sosyal medya platformlarından dile getirdi. Twitter kullanıcıları, Hz. Muhammed'in ashabından olan ve sahipsiz kedi yavrularını besleyip büyüttüğü için kedilerin babası olarak anılan "Ebu Hureyre" hashtag'i altında yüzlerce mesaj yayınlayarak Yunus'un fotoğraflarını paylaştı.Bir kullanıcı, "Kudüs'te üzücü bir gün. Hacı Hasan Yunus, koronavirüs nedeniyle bugün öldü. Merhametli yüreğini ve iyi davranışlarını hatırlayacağız. Kuşlar ve kediler onu hatırlayacak ve sevenleri harika gülüşünü hatırlayacak" paylaşımında bulundu. Bir başka kullanıcı ise 'Öbür dünyada El Aksa'nın kuşları ve kedileri onun yaptıklarını anlatacak' ifadelerini kullandı. Büyük bir üzüntü ve sabırla yas tutuyoruz diyen bir başka kullanıcı da 'Bugün herkes sizin için ağlıyor, çocuklar, kuşlar, taşlar. Seni tanıyan herkes seni sevdi' yorumunda bulundu.Yerel basındaki haberlere göre Yunus, yaklaşık 30 yıldır her sabah kediler için yiyecek, kuşlar için tohum ve çocuklar için şekerlerle doldurduğu çantasıyla memleketi Ara'dan El Aksa'ya gidiyordu. Yunus, gidemediği günlerde ise arkadaşlarına hayvanları beslemelerini söylüyordu. Daha önce röportaj veren Yunus, "Yüce Allah beni bu rolle onurlandırdı. Oradaki kediler beni çok iyi tanıyor ve onlara çok bağlıyım" açıklamasında bulunmuştu.