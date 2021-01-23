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alarmda! Başkent ’da binlerce kişi sokaklara döküldü

Rus muhalif lider Aleksey Navalny’nin zehirlendikten sonra tedavi gördüğü ’da ülkesine dönmesinin ardından, ’da karışıklık başladı. Başkanı ’in tutuklattırdığı muhalif lidere destek olmak için ülke genelinde binlerce kişi sokaklara döküldü. Çıkan protestolarda polis kuvvetleri, onlarca kişiyi gözaltına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.1.2021 13:36 Son Güncelleme: 23.1.2021 13:41 ABONE OL
Rusya alarmda! Başkent Moskova’da binlerce kişi sokaklara döküldü

Rusya, Aleksey Navalny'ye destek protestolarıyla çalkalanıyor. Almanya'dan Rusya'ya dönüşü sırasında havaalanında tutuklanan Rus muhalif lider Navalny'e destek ülkenin doğu kentlerinde başlayan protestolarda Rus polisi göstericilere müdahale etti.

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TOPLANMA ÇAĞRISI

Rusya'da zehirlendikten sonra tedavi için Almanya'ya götürülen ve tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönüşünün ardından havaalanında gözaltına alınıp tutuklanan Rus muhalif lider Aleksei Navalny'in destekçileri bugün sokaklara döküldü.

50'DEN FAZLA KENTTE KIRMIZI ALARM

Navalny'in tutuklanmasını hukuksuz bulan destekçileri, sosyal medya üzerinden günlerdir yaptıkları protesto çağrılarının ardından harekete geçti. Navalny'in tutuklanmasından sorumlu tuttukları Rusya lideri Vladimir Putin'i de tepkili olan binlerce kişi, bugün ülkenin 50'den fazla kentinde Navalny'ye destek gösterileri başlattı.

"PUTİN İSTİFA" SLOGANLARI ATILDI

Rusya'nın doğu kentlerindeki Vladivostok, Habarovsk, Krasnoyarsk, Altay, Çita, Bernaul gibi kentlerin meydanlarında bir araya gelen göstericilere polis tarafından anında müdahale edildi. Özellikle Habarovsk ve Vladivostok gibi kentlerde bine yakın gösterici bir araya gelerek kitlesel yürüyüşler başlattı. "Putin istifa" sloganlarının atıldığı yürüyüşlerde polis birçok kişiyi gözaltına alındı.

KREMLİN'DE ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Rusya'nın başkenti Moskova dahil batı kentlerde de Navalny destekçileri yürüyüş için toplanmaya çalışırken, Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere özellikle Moskova'da polis güvenlik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kremlin Sarayı çevresine bariyerler kurulurken, çok sayıda polis ve zırhlı araç da bölgeye gönderiliyor.

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Rusya alarmda! Başkent Moskova’da binlerce kişi sokaklara döküldü
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