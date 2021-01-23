Rusya alarmda! Başkent Moskova’da binlerce kişi sokaklara döküldü

KREMLİN'DE ÖNLEMLER ÜST SEVİYEDE

Rusya'nın başkenti Moskova dahil batı kentlerde de Navalny destekçileri yürüyüş için toplanmaya çalışırken, Kremlin Sarayı çevresi başta olmak üzere özellikle Moskova'da polis güvenlik önlemlerini arttırmaya devam ediyor. Kremlin Sarayı çevresine bariyerler kurulurken, çok sayıda polis ve zırhlı araç da bölgeye gönderiliyor.