Salgının sıfır noktasında son dakika haberi: Her şey bir yılda değişti! İşte Vuhan'ın sırları...

Son dakika haberleri... Çin'in Vuhan kenti, koronavirüs salgınının ilk dönemlerinde herkesin hafızalara kazınan bir yerleşim yeriydi. Salgının küresel olarak yayılmaya başlamasıyla beraber, özellikle Vuhan'dan gelen son dakika haberleri de yakından takip edildi. Akılalmaz bir hızda yayılan koronavirüs, Vuhan'ı adeta kırıp geçirdi. Geçen zaman içerisinde şehirde 70 milyona yakın insan koronavirüs yakalanırken 2 milyon kişi salgın nedeni ile hayatını kaybetti.

HER ŞEYİN BAŞLADIĞI YERDE BİR YIL SONRA...

Takvimler 23 Ocak'ı gösterirken bu tarihin de Vuhan için ayrı bir önemi bulunuyor. Bundan bir yıl önce, 23 Ocak 2020'de koronavirüs salgınının başladığı düşünülen Çin'in Vuhan kentinde ilk karantina uygulaması başladı. Bundan bir yıl sonra, 23 Ocak 2021'de ise koronavirüsün yıkıcı etkisi çok büyük ölçüde silindi. Peki, salgının merkez üssü Vuhan, sadece bir yılda tüm bunları nasıl aştı? İşte, Vuhan'da yaşananlar ve şehir halkının söyledikleri...