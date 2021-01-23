Son dakika haberi | Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan önemli AB mesajı: Bize uzatılan bir el olarak gördük...

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu "AB'nin Aralık zirvesini bize uzatılan bir el olarak gördük. Türkiye'nin sadece yabancı bir ülke gibi değil aday ülke gibi muamele görmesi gerektiğini söyledik. Mart zirvesine kadar temaslarımız devam edecek" dedi.

Son dakika! AB ile yeni sayfa açılacak mı? Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'dan flaş açıklamalar | Video

POZİTİF ATMOSFERE KATKI SAĞLAYACAK

Bakan Çavuşoğlu, "Vize serbestisi zor ama hayata geçmesi gereken bir söz. Reformlar pozitif atmosfere katkı sağlayacaktır." sözlerini kullandı. Çavuşoğlu, "Göç mutakabatınının güncellenmesi gerekiyor. Bunda AB'de hemfikir." dedi.