Son dakika: İtalya'dan Tik Tok kararı! 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetmişti

Ülke gündemine oturan olayın ardından İtalyan savcılar da kız çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturma başlattı. TikTok tarafından yapılan açıklamada, "TikTok topluluğunun güvenliği bizim önceliğimizdir. Yetkili makamların soruşturmalarında iş birliği yapmak için hazırız" denildi.

İtalya'dan flaş TikTok kararı! Yaşı doğrulanamayan kullanıcılar engellenecek | Video

TikTok'un kurallarına göre kullanıcıların en az 13 yaşında olması gerekiyor. Çinli ByteDance şirketinin bünyesinde bulunan TikTok, dünya çapında özellikle gençler arasında oldukça popüler bir uygulama.