Trump ailesine yönelik ezber bozan karar! Süre uzatıldı…

Donald Trump başkanlık koltuğunu bıraksa da, hakkında çıkan haberler bitmek bilmiyor.
Son olarak hakkındaki azil sürecinin 8 Şubat'ta başlatılacağı haberleriyle gündeme gelen eski ABD Başkanı, şimdi de kendisi ve ailesine yönelik süren güvenlik önlemleriyle gündemde.
SIRA DIŞI KARAR
ABC News'un haberine göre başkent Washington'dan ayrılarak Florida'ya yerleşen Trump'ın ailesi, Gizli Servis tarafından 6 ay daha korunmaya devam edecek. Trump'ın dört yetişkin çocuğunun ve onların iki eşinin koruma kapsamında 6 ay daha kalacağını teyit eden Gizli Servis yetkilileri, bunun sıra dışı bir uygulama olduğunu söyledi.
Genellikle eski başkanlara saygı çerçevesinde reşit olmayan çocuklarının korunmaya devam edildiğini söyleyen yetkililer, birden fazla yetişkine yönelik koruma kararının ise çok yapılmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.
LİSTEDE ESKİ HÜKÜMET GÖREVLİLERİ DE VAR
Gizlilik kuralları çerçevesinde, bu talebin Trump'ın kendisinden gelip gelmediğini açıklamayan yetkililer, eski Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows'un, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın ve eski Hazine Bakanı Steve Mnuchin'ın da bu 6 aylık sürece dahil edildiğini söyledi.Trump ailesi bunu da yaptı! 'Tuvaletimi kullanma'