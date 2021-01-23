Trump ailesine yönelik ezber bozan karar! Süre uzatıldı…

SIRA DIŞI KARAR

ABC News'un haberine göre başkent Washington'dan ayrılarak Florida'ya yerleşen Trump'ın ailesi, Gizli Servis tarafından 6 ay daha korunmaya devam edecek. Trump'ın dört yetişkin çocuğunun ve onların iki eşinin koruma kapsamında 6 ay daha kalacağını teyit eden Gizli Servis yetkilileri, bunun sıra dışı bir uygulama olduğunu söyledi.

Genellikle eski başkanlara saygı çerçevesinde reşit olmayan çocuklarının korunmaya devam edildiğini söyleyen yetkililer, birden fazla yetişkine yönelik koruma kararının ise çok yapılmayan bir uygulama olduğunu vurguladı.