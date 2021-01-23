Trump’ın azil duruşmasında flaş gelişme! Tarih belli oldu

Kanlı Kongre baskınının ardından hakkında azil süreci kararı verilen ABD eski Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasının ne zaman başlayacağı belli oldu.
ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki Başkan Donald Trump'ın, Kongre baskını nedeniyle Senato'daki azil yargılamasının 8 Şubat haftasında başlayacağını açıkladı.
8 ŞUBAT HAFTASINDA BAŞLIYOR
Senato Genel Kurulunda konuşan Schumer; Demokratların, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın yargı sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 25 Ocak Pazartesi günü Temsilciler Meclisinin kendilerine azil maddesini göndereceğini hatırlatan Schumer, "Hem Temsilciler Meclisi'ndeki iddia makamı hem de savunma makamı hukuki tezlerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olacaklar. 8 Şubat haftasında taraflar, hazırladıkları dosyaları sunmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.
Senatoda başlayacak yargılama takvimine göre gelecek pazartesi günü Temsilciler Meclisi, daha önce kabul ettiği Trump'ın azline yönelik maddeyi Senatoya gönderecek. Söz konusu madde pazartesi akşamı Senato Genel Kurulu'nda okunacak.
TRUMP'A DAVETİYE GÖNDERİLECEK
Trump'ın yargılanmasında jüri görevi görecek olan senatörler, 26 Ocak Salı günü bu görevleri için yemin edecekler ve aynı gün Trump'a yargı süreci için davetiye gönderilecek.
Trump'ın kendisine yönelik azil maddesine cevap vermesi için 2 Şubat'a, Temsilciler Meclisinin de ön duruşma dosyasını sunması için aynı güne kadar vakti bulunuyor. Trump'ın ön duruşma dosyasına cevap vermesi içinse 6 günü daha olacak. Trump'ın ön duruşma dosyasına ilişkin tüm belge ve delillerini 8 Şubat gününe kadar sunmuş olmasını gerektiren takvime göre Trump'ın azil istemiyle Senato'daki yargılanmasına 9 Şubat Salı günü başlanabilecek.
CUMHURİYETÇİ İSİMLERİN KARARLARI MERAKLA BEKLENİYOR
ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Senatodaki çok az sayıda Cumhuriyetçi senatörün Trump aleyhine oy kullanmayı düşündüğü belirtildi. Cumhuriyetçi senatörlere yakın kaynaklar, şu anda 5 veya 6 senatörün Senatodaki azil oylamasında Trump aleyhine oy verebileceğini bildirdi.Trump'ın suçlu bulunabilmesi için 100 sandalyeli Senatoda en az 3'te 2 çoğunluğun, yani 67 senatörün, Trump aleyhinde oy kullanması gerekiyor. Her iki partinin de 50'şer sandalyeye sahip olduğu Senatoda Trump'ın suçlu bulunmasına oldukça düşük ihtimal olarak bakılıyor