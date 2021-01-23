Trump’ın azil duruşmasında flaş gelişme! Tarih belli oldu

Kanlı Kongre baskınının ardından hakkında azil süreci kararı verilen ABD eski Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasının ne zaman başlayacağı belli oldu.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki Başkan Donald Trump'ın, Kongre baskını nedeniyle Senato'daki azil yargılamasının 8 Şubat haftasında başlayacağını açıkladı.

8 ŞUBAT HAFTASINDA BAŞLIYOR

Senato Genel Kurulunda konuşan Schumer; Demokratların, 6 Ocak'taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump'ın yargı sürecine ilişkin önemli bir açıklama yaptı. 25 Ocak Pazartesi günü Temsilciler Meclisinin kendilerine azil maddesini göndereceğini hatırlatan Schumer, "Hem Temsilciler Meclisi'ndeki iddia makamı hem de savunma makamı hukuki tezlerini hazırlamak için yeterli zamana sahip olacaklar. 8 Şubat haftasında taraflar, hazırladıkları dosyaları sunmaya başlayacaklar." ifadesini kullandı.

Senatoda başlayacak yargılama takvimine göre gelecek pazartesi günü Temsilciler Meclisi, daha önce kabul ettiği Trump'ın azline yönelik maddeyi Senatoya gönderecek. Söz konusu madde pazartesi akşamı Senato Genel Kurulu'nda okunacak.