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, 'den aldığı hava savunma sistemlerini Körfez'deki üslerine yerleştirecek

Dış politikasında 'e hizmet için her yolu deneyen , şimdi yeni bir aşamaya geçiyor. Bölgedeki ülkeleri çeşitli yöntemlerle kıpırdayamaz hale getiren ABD, Trump döneminde sürdürülen politikayı adım adım hayata geçiriyor. Biden yönetiminin ilk icraatlarından birisi de, İsrail'den aldığı "" hava savunma sistemlerini bazı Körfez ülkelerinde bulunan askeri üslerine konuşlandırmak olacak. Kuzey'de PKK/YPG'ye verdiği desteğin yanısıra Güney ve Doğu'da da İsrail'e kalkan hazırlıyor!

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 17:56 Son Güncelleme: 24.1.2021 18:22 ABONE OL
ABD, İsrail'den aldığı hava savunma sistemlerini Körfez'deki üslerine yerleştirecek

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, ABD'nin Demir Kubbe'yi Körfez ülkelerindeki üslerine yerleştirmesine izin verdi. Haberde, söz konusu iznin İsrail'in 15 Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından geldiğine dikkati çekildi.

ABD'nin Demir Kubbe'yi Körfez ülkelerindeki hangi üslerine yerleştireceğine ilişkin ise bilgi verilmedi.

İSRAİL DEMİR KUBBE'Yİ SADECE ABD'YE SATTI

İsrailli Rafael şirketi tarafından üretilen ve 2011'den bu yana İsrail ordusunun envanterinde bulunan Demir Kubbe kısa menzilli füzelere karşı kullanılıyor.

Suudi Arabistan basınında 2018'de çıkan bir haberde, ABD'nin ara buluculuğunda Riyad'ın İsrail'den Demir Kubbe hava savunma sistemi satın aldığı iddia edilmişti.

İsrail Savunma Bakanlığı Suudi Arabistan'a Demir Kubbe satıldığını yalanlarken, Riyad'ın böyle bir talepte bulunup bulunmadığına ilişkin ise yorum yapılmamıştı.

ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Şubat 2019'da İsrail'den sınırlı sayıda Demir Kubbe hava savunma sistemi satın alınacağını açıklamıştı.

İsrail, 3 Ocak'ta ABD'ye Demir Kubbe'nin ikinci parti bataryalarının teslimatını gerçekleştirmişti.

Tel Aviv yönetimi şu ana kadar bu sistemi ABD dışında başka ülkeye satmadı.

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ABD, İsrail'den aldığı hava savunma sistemlerini Körfez'deki üslerine yerleştirecek
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