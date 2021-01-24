ABD, İsrail'den aldığı hava savunma sistemlerini Körfez'deki üslerine yerleştirecek

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail, ABD'nin Demir Kubbe'yi Körfez ülkelerindeki üslerine yerleştirmesine izin verdi. Haberde, söz konusu iznin İsrail'in 15 Eylül 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile imzaladığı ilişkileri normalleştirme anlaşmasının ardından geldiğine dikkati çekildi.