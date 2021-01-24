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sınırındaki bir eyalette öldürülerek yakılmış çok sayıda ceset bulundu

'nın sınırındaki eyaletinde yanmış 19 ceset bulundu. yakınlarındaki Ciudad Mier kasabasında da Ocak 2020'de çoğu yanmış 21 ceset bulunmuştu.

AA
Giriş Tarihi: 24.1.2021 21:30 Son Güncelleme: 24.1.2021 21:44 ABONE OL
ABD sınırındaki bir eyalette öldürülerek yakılmış çok sayıda ceset bulundu

Yetkililer dün ihbar üzerine gittikleri Santa Anita kasabasında yanan 2 araçta, 19 ceset bulunduğunu duyurdu.

Araçlardaki 19 kişinin vurularak öldürüldüğü ve olay yerine sonradan getirildiği değerlendiriliyor.

Organize suç grupları arasında şiddetli anlaşmazlıklara sahne olan Santa Anita'nın uyuşturucu ve göçmen kaçakçılığı için önemli bir geçiş noktası olduğu biliniyor.

Santa Anita yakınlarındaki Ciudad Mier kasabasında da Ocak 2020'de çoğu yanmış 21 ceset bulunmuş, Meksika ordusunun failleri bulmak için başlattığı operasyonlarda 11 kişi öldürülmüştü.

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ABD sınırındaki bir eyalette öldürülerek yakılmış çok sayıda ceset bulundu
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