Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapıldığı Portekiz'de Kovid-19'dan can kaybı en yüksek seviyeye çıktı

Sağlık Genel Müdürlüğünün güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülkede son 24 saatte virüse bağlı hayatlarını kaybedenlerin sayısı 275 artarak 10 bin 469'a çıktı.

Kovid-19'da son iki haftadır vaka ve ölü sayılarında art arda en yüksek verilerin bildirildiği Portekiz'de son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı da 11 bin 721 oldu. Ülkede toplam vaka sayısı 636 bin 190'a ulaştı.

Bu arada cumhurbaşkanlığı seçimi için kurulan 2 binden fazla sandık merkezinde yerel saat ile 08.00'de (TSİ 11.00) başlayan oy kullanma işlemi saat 19.00'da (TSİ 22.00) sona erecek.

Oy kullanma sırasında Kovid-19'a karşı sağlık önlemleri alan hükümet, 337 bin 100 maske, 134 bin 840 çift eldiven, 67 bin 120 yüz koruma maskesi, 101 bin 842 hijyenik el jeli paketinin bulunduğu 120 tonluk malzeme dağıttı.

Portekiz'in görevdeki cumhurbaşkanı ve seçimlerde favori gösterilen 72 yaşındaki Marcelo Rebelo de Sousa, halktan sandık başına gitmesini ve Kovid-19'a karşı maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Kovid-19 aşılarına 27 Aralık'ta başlayan Portekiz'de 9 Kasım'dan bu yana uygulanan olağanüstü hal (OHAL) yeni vakalardaki artışlardan dolayı genişletilmişti.

Ülkede mevcut durumda, salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşımın kısıtlanması, hafta sonları şehirler arası seyahatin yasaklanması, bar, restoran ve alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerinin düşürülmesi, ilkokullar dışındaki tüm okullarda yüz yüze eğitime iki hafta ara verilmesi önlemleri uygulanıp, halktan zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaması isteniyor.