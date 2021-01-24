Fransa'da son 24 saatte 172 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü

Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, virüs tespit edilen kişi sayısı 18 bin 436 artışla 3 milyon 53 bin 617'ye yükseldi.

Ülkede son 24 saatte 172 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle virüs kaynaklı can kaybı 73 bin 49'a çıktı.

Hastanelerde 2 bin 965'i yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 393 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 240 artışla 216 bin 965'e ulaştı.

Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılan kişi sayısı 1 milyon 26 bin 871'e çıktı.

Bilim Kurulu Başkanı Jean-François Delfraissy, BFMTV kanalında yaptığı açıklamada, İngiltere temaslı Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü bağlantılı vakaların arttığını belirtti.

Delfraissy, ülkede yeniden karantina kararı alınması gerekebileceğini söyledi.