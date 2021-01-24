İtalya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 299 kişi hayatını kaybetti

İtalya Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 629 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubat ayından bu yana toplam vaka sayısı 2 milyon 466 bin 813'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı da düne göre 444 artarak 499 bin 278 oldu.

Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 299 artarak 85 bin 461'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 10 bin 885 artışla 1 milyon 882 bin 74'e çıktı.

Bu arada, Kovid-19 için yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık'ta başladığı ülkede, bugün son güncellenen verilere göre, aşılananların sayısı 1 milyon 370 bin 449 oldu.

Diğer yandan, ülkede salgının merkez üslerinden Lombardiya'da virüs bulaşma katsayısı Rt endeksinin düşmesi sebebiyle daha sıkı tedbirlerin uygulandığı kırmızı bölge statüsünden çıkarılarak bir altına, turuncu kategoriye alındı.