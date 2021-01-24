Japonya’da Covid-19 ölümleri 5 bini aştı

Japonya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bini aştı.

Koronavirüs vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Japonya'da, salgında kritik bir eşik daha aşıldı. Ülke genelinde korona virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının dün itibariyle 5 bin sınırını geçtiği bildirildi. İlk vakanın doğrulandığı tarih olan 15 Ocak 2020 sonrasında ölü sayısının bine ulaşması yaklaşık 6 ay alırken, bilançonun yalnızca son 2 haftada bin artışla 5 bine yükselmesi ülkede salgının geldiği noktayı gözler önüne serdi. Son gelişmelerle birlikte ülkede virüs kaynaklı ölüm vakalarının sayısı 5 bin 77 oldu. Dün doğrulanan 4 bin 717 yeni Covid-19 enfeksiyonu ile birlikte Japonya genelindeki vakalar toplamı 362 bin 445'e ulaştı.

REKOR KIRMIŞTI

Japonya'da günlük Covid-19 ölümlerinin sayısı geçtiğimiz Salı günü ilk kez 100'ü aşarak 104'e ulaşmış, Cuma günü ise rekor sayıda 108 ölüm bildirilmişti. 11 eyaletinde olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının sürdüğü ülkede salgının gidişatına dair endişeler artarken, kabine ise salgın önleme tedbirlerine uymayanların para ya da hapis ile cezalandırılmasını öngören 2 yasa tasarısını Cuma günü onaylamıştı. Önümüzdeki ay mecliste yasalaşması beklenen tasarının ardından ülkedeki Covid-19 tedbirlerinin sıkılaşacağı kamuoyuna yansımıştı.

Mutasyon tür 60 ülkede görüldü