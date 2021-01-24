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’da Navalni destekçileri sokakta

Giriş Tarihi: 24.1.2021 ABONE OL
Rusya’da Navalni destekçileri sokakta
Rusya'da gözaltında bulunan muhalif figür Alexey Navalni'nin bırakılmasını isteyen destekçileri dün tüm uyarılara rağmen sokaktaydı. Moskova'daki gösterilerde polisbazı yerlerde protestoculara sert müdahalede bulundu. Rus yetkililer, Navalni'nin şartlı tahliye koşullarını ihlal etmekten suçlu olduğunu açıklamıştı. Ülke çapında onlarca kentteki gösterilerde 300'e yakın kişi gözaltına alındı. Reuters Rusya genelindeki protestocu sayısını 10 bin olarak duyururken, Rusya İçişleri Bakanlığı 4 bin olarak bildirdi.
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Rusya’da Navalni destekçileri sokakta
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