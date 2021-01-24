Türk gemisine kanlı saldırı

Nijerya'nın Lagos kentinden Güney Afrika'nın Cape Town kentine gitmek üzere yola çıkan M/V Mozart adlı konteyner gemisi, Gine Körfezi Sao Tome açıklarında deniz haydutlarının saldırısına uğradı.Nijerya uyruklu korsanlar, İstanbul merkezli Boden Denizcilik tarafından işletilen Liberya bayraklı gemiyi bir süre zodyak botlarla takip etti.Uzun namlulu silahlara sahip korsanlardan dördü, yanaştıkları gemiye çıkarak geminin idaresini ele geçirdi ve rotasını değiştirdi. Bu sırada gemi kaptanı, Uluslararası Denizcilik Örgütü Haberleşme Sistemi'nden acil çağrı yaparak yardım istedi. Çok açıkta olduğu için (170 km) yardım gecikince geminin 15 mürettebatı deniz haydutları tarafından kaçırıldı. Korsanlar, Azerbaycan vatandaşı ikinci mühendis Farman İsmayilov'u da öldürdü. Daha sonra korsanlar, gemiyi 4'üncü kaptan ve iki makineciyle birlikte Nijerya açıklarında bırakarak uzaklaştı.Korsanların gemide radar dışında her şeyi parçaladıkları kaydedilirken 3 Türk mürettebat ile geminin kör bir şekilde seyrine devam ettiği öğrenildi.Twitter'dan paylaşılan ve geminin 4'üncü Kaptanı Furkan Yaren'e ait olduğu belirtilen ses kaydında dehşet anları şöyle anlatıldı: "İkinci mühendis öldü. Ben de bacağımdan yaralandım. Kör halde seyir yapıyoruz. Bütün kabloları söktüler. Sadece radar çalışıyor. Bir rota verdiler. Gemiyi salim bir yere ulaştırmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımızı ise döverek kaçırdılar."Kaçırılan mürettebatın bulunması için uluslararası düzeyde arama çalışmaları başlatıldı. Ağır silahlarla karadan bu kadar uzakta hareket edebilen deniz haydutlarının kendilerini bekleyen bir ana gemiyi kullandığı tahmin ediliyor. Türk kaptan Mustafa Kaya idaresindeki 222.15 metre uzunluğundaki, 30.07 metre genişliğinde 2007'de inşa edilen gemi, Nijerya'dan aldığı konteynerleri Cape Town'a götürüyordu.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geminin 4. kaptanı Furkan Yaren ile iki kez telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Geminin saldırıdan kurtulan 3 personeliyle Gabon'a doğru hareket ettiği bilgisini alan Erdoğan, süreci yakından takip ettiğini ve kaçırılan mürettebatın kurtarılmasıyla ilgili bütün yetkilileri talimatlandırdığını ifade etti.Gemide biri Azerbaycan vatandaşı, 18'i Türk toplam 19 mürettebat bulunuyordu: Kaptan Mustafa Kaya, 2. Kaptan Melih Çetin, 3. Kaptan Doğancan Cengil, 4. Kaptan Furkan Yaren, Başmühendis Süha Tatlıgül, 2'nci mühendis Farman İsmayilov, 3'üncü mühendis Yasin Alper Şeker, E. zabiti Gökhan Bura, Reis Vedat Aksan, Gemici Erdi Erman, Gemici Halil Gülçür, Gemici Ünsal Dilsiz, Gemici Adil Alkan, Gemici İlyas Baş, Fiter Mesut Meral, Yağcı Bahadır Yeşilalan, Yağcı Gökhan Lale, Aşçı Mustafa Benklioğlu, Gv stj Hamza Orhan.