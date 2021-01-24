Ünlü televizyoncu hayatını kaybetti

DÜNYA GENELİ:
Vaka sayısı 98 milyon 755 bini geçti. 2 milyon 116 bin 554 kişi hayatını kaybetti.
İNGİLTERE:
Başbakan Johnson "Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir" dedi. Bilim insanları bu bilgi için verilerin henüz yetersiz olduğunu açıkladı.
KKTC:
İlk aşılama programı tamamlandı.
DSÖ:
Şubatta düşük gelirli 92 ülkeye koronavirüs aşılarını dağıtmaya başlayabilecek.
JAPONYA:
Ülkedeki mutasyon koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı 50'ye yükseldi.
ABD:
Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı. Ülkedeki ölümler 420 bini geçti. CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı programıyla tanınan Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
ÇİN:
Artan vakalar nedeniyle Bahar Bayramı tatilinde milyonlarca kişiye yönelik test zorunluluğu getirildi
TUNUS:
Son 24 saatte 103 kişi daha öldü.
FRANSA:
Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti.
İRAN:
75 kişi daha hayatını kaybetti.
RUSYA:
Alışveriş merkezlerinde aşı yapılıyor.
HOLLANDA:
Ülkeye gelecek yolculardan iki test sonucu istiyor.
BILL GATES AŞILANDI
Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Microsoft'un kurucusu 65 yaşındaki Bill Gates ilk doz aşısını oldu.