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Ünlü televizyoncu hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 24.1.2021 ABONE OL
Ünlü televizyoncu hayatını kaybetti
DÜNYA GENELİ: Vaka sayısı 98 milyon 755 bini geçti. 2 milyon 116 bin 554 kişi hayatını kaybetti.
İNGİLTERE: Başbakan Johnson "Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir" dedi. Bilim insanları bu bilgi için verilerin henüz yetersiz olduğunu açıkladı.
KKTC: İlk aşılama programı tamamlandı.
DSÖ: Şubatta düşük gelirli 92 ülkeye koronavirüs aşılarını dağıtmaya başlayabilecek.
JAPONYA: Ülkedeki mutasyon koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı 50'ye yükseldi.
ABD: Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı. Ülkedeki ölümler 420 bini geçti. CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı programıyla tanınan Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.
ÇİN: Artan vakalar nedeniyle Bahar Bayramı tatilinde milyonlarca kişiye yönelik test zorunluluğu getirildi
TUNUS: Son 24 saatte 103 kişi daha öldü.
FRANSA: Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti.
İRAN: 75 kişi daha hayatını kaybetti.
RUSYA: Alışveriş merkezlerinde aşı yapılıyor.
HOLLANDA: Ülkeye gelecek yolculardan iki test sonucu istiyor.

BILL GATES AŞILANDI
Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Microsoft'un kurucusu 65 yaşındaki Bill Gates ilk doz aşısını oldu.

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Ünlü televizyoncu hayatını kaybetti
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