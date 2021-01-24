Ünlü televizyoncu hayatını kaybetti

Vaka sayısı 98 milyon 755 bini geçti. 2 milyon 116 bin 554 kişi hayatını kaybetti.Başbakan Johnson "Yeni mutasyon daha ölümcül olabilir" dedi. Bilim insanları bu bilgi için verilerin henüz yetersiz olduğunu açıkladı.İlk aşılama programı tamamlandı.Şubatta düşük gelirli 92 ülkeye koronavirüs aşılarını dağıtmaya başlayabilecek.Ülkedeki mutasyon koronavirüs enfeksiyonlarının sayısı 50'ye yükseldi.Biden'ın yemin töreni için görev yapan 200 civarında Ulusal Muhafız Kovid-19'a yakalandı. Ülkedeki ölümler 420 bini geçti. CNN'de 25 yıl boyunca kendi adıyla yaptığı programıyla tanınan Larry King, 87 yaşında hayatını kaybetti. King, koronavirüs nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.Artan vakalar nedeniyle Bahar Bayramı tatilinde milyonlarca kişiye yönelik test zorunluluğu getirildiSon 24 saatte 103 kişi daha öldü.Kovid-19 vaka sayısı 3 milyonu geçti.75 kişi daha hayatını kaybetti.Alışveriş merkezlerinde aşı yapılıyor.Ülkeye gelecek yolculardan iki test sonucu istiyor.Kovid-19 aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla adından söz ettiren Microsoft'un kurucusu 65 yaşındaki Bill Gates ilk doz aşısını oldu.