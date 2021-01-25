AB dışişleri bakanlarından Rusya'ya yaptırım çağırısı

Rus muhalif lider Alexei Navalny, zehirlenmesinin ardından götürüldüğü Almanya'da tedavisinin tamamlanmasından sonra 17 Ocak'ta Moskova'ya dönmüş ve havaalanında önce gözaltına alınmış, sonra da tutuklanmıştı. Navalny destekçileri, muhalif liderin serbest bırakılması için protestolar gerçekleştirmişti. Bugün Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplanan Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanması nedeniyle Rusya'ya yaptırım çağrısında bulundu.



Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis, "Minsk, Moskova, Hong Kong'da ya da nerede olursa olsun insan hakları ihlalleri kabul edilmez. Yaptırımlar yoluyla bu mesajı vurgulamamız gerekiyor. Bu kapsamda en uygun olanının AB Küresel İnsan Hakları Yaptırım Mekanizması olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ise "Rus muhalif lider Alexei Navalny'nin tutuklanmasında Romanya'nın kınamasını vurguluyorum. Muhalefette bulunan kişilerin sadece muhalefette oldukları için baskı görmeleri kabul edilmez ve bu demokratik değildir. Yaptırımların uygulamasını tartışacağız" dedi.



Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, Cumartesi günü Rusya genelinde Navalny'e destek protestoları sırasında gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.



Letonya ve Estonya Dışişleri Bakanları da ortak açıklama yaparak, Navalny'e destek protestolarında tutuklama olaylarını kınarken tutuklama emiri veren Rus yetkililere karşı kısıtlayıcı tedbirleri uygulamak ve onların sorumlu tutması gerektiğini vurguladı.