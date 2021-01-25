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'sı taşıdığı füzeyle 'e zorunlu iniş yaptı

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), üzerindeki füze ile 'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu. Olay, 'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler sosyal medyada yayınlanınca ortaya çıktı.

AA
Giriş Tarihi: 25.1.2021 23:00 Son Güncelleme: 25.1.2021 23:08 ABONE OL
ABD SİHA'sı taşıdığı füzeyle Nijer'e zorunlu iniş yaptı

ABD'ye ait bir silahlı insansız hava aracı (SİHA), üzerindeki füze ile Nijer'e zorunlu iniş yaptıktan sonra bölgedeki kabilelerce alıkonuldu.

Sosyal medyada, AGM-114 Hellfire füzesinin takılı olduğu MQ-1 tipi ABD SİHA'sının üzerinde oturan Afrikalılara ilişkin görüntüler dolaşıma girince ABD Afrika Komutanlığı (AFRCIOM) konuya açıklık getirdi.

AA muhabirine açıklama yapan AFRICOM sözcüsü Kelly Cahalan, "23 Ocak'ta ABD Afrika Komutanlığına bağılı uzaktan kumandalı bir MQ-1 hava aracı Nijer'in Agadez bölgesine acil iniş yaptı.

Araç bölgedeki operasyonlara destek görevi icra ederken mekanik bir arıza ortaya çıktı." ifadelerine yer verdi.

SİHA'nın arızasına ilişkin inceleme başlatıldığını belirten Cahalan, aracın füzesi ile birlikte teslim alınıp alınmadığına yanıt vermekten kaçındı.

Cahalan, güvenlik nedeni ile aracın şu anda alınıp alınmadığını ifade edemeyeceğini belirtti.

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ABD SİHA'sı taşıdığı füzeyle Nijer'e zorunlu iniş yaptı
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