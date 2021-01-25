ABD’den kan donduran son dakika haberi: Biri hamile 5 kişi aynı evde ölü bulundu

Ülke bu olayı konuşuyor: ABD'nin İndianapolis kentinde bir evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi. Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan korkunç cinayetin ülkede son 10 yılda gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu kaydedildi.
Evde biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi.
Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı.
Polis raporlarında söz konusu kişilerin ölüm nedeninin silahla yaralanmaları olduğu belirtildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın son 10 yılda kentte gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu kaydedildi.