ABD’den kan donduran son dakika haberi: Biri hamile 5 kişi aynı evde ölü bulundu

Ülke bu olayı konuşuyor: ABD'nin İndianapolis kentinde bir evde, biri hamile olmak üzere 5 kişinin ölü bulunduğu belirtildi. Hamile kadının hastaneye kaldırıldığı ve bebeğin de kurtarılamadığı bilgisi paylaşıldı. Öte yandan korkunç cinayetin ülkede son 10 yılda gerçekleşen en büyük toplu cinayet olduğu kaydedildi.