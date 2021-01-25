ABD’nin başkenti Washington'da Trump alarmı! Asker sayısı şaşırttı…

ABD'de kanlı Kongre baskınının ardından yaşanan kaos, yankılarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreni öncesinde şiddet eylemlerinin tekrar edebileceği gerekçesiyle adeta savaş önlemi alınan başkent Washington'a 25 bin Ulusal Muhafız askeri konuşlandırılmıştı.

Olaysız geçen yemin töreninin ardından başkentte kalmaya devam eden asker kuvvetlerinin yavaş yavaş azaltılmaya başlayacağı konuşulanlar arasındaydı.

ŞİDDETLİ GÖSTERİLER BEKLENİYOR

Ulusal Muhafızlar'a yönelik konular sıcaklığını korurken, yeni bir gelişme yaşandı. Eski ABD Başkanı Donald Trump hakkında Senatoda yapılacak azil yargılaması nedeniyle büyük çaplı protestoların beklendiği ve ABD Kongresini 5 bin Ulusal Muhafız'ın koruyacağı belirtildi.

ABD'de 6 Ocak Kongre baskınının ardından, Joe Biden'ın 20 Ocak'taki yemin töreni için başkent Washington'da konuşlandırılan yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız, yavaş yavaş geri çekilmeye başladı.

Öte yandan Politico'nun konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Trump'ın 8 Şubat haftası başlayacak azil soruşturması nedeniyle büyük çaplı gösteriler düzenlenmesi bekleniyor. Ayrıca, Kongreyi korumak üzere kentte 5 bin Ulusal Muhafız görev yapacak.