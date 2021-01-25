Bir yandan koronavirüs bir yandan H5N8! Milyonlarca kanatlı itlaf edildi

YUMURTA FİYATLARI YÜZDE 24,8 ARTTI

Virüsün vahşi kuşlara da yayılması nedeniyle salgınının kontrol altına alınması zorlaşıyor.

Ülkede kanatlıların itlaf edilmesi nedeniyle tavuk ve ördek eti ile yumurta fiyatları yükseldi. Yumurta fiyatı geçen yıla göre yüzde 24,8, tavuk eti fiyatı yüzde 14,9, ördek eti fiyatı ise yüzde 18,1 arttı.

Güney Kore hükümeti, fiyat artışını önlemek için haziran sonuna kadar 50 bin ton yumurta ve yumurta ürününü gümrüksüz ithal etmeyi planlıyor.

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