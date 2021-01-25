Donald Trump’a bir darbe de yeğeninden geldi! 'Amcamın kabiliyeti yok…'

ABD başkanlığı görevinde sona gelmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump, her şeye rağmen konuşulmaya devam ediyor.

Sönük geçen veda töreninin ardından, kendisine ev sahipliği yapacak Florida'ya yerleşen eski ABD başkanı, kendisine yönelik sert eleştirilerle karşılaşıyor.

BİR ÇIKIŞ DA YEĞENİNDEN GELDİ

Görevden gitmesinin hemen ardından, yeni ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlar olmak üzere kabinesinde görev yapan birçok isim tarafından da eleştiri yağmuruna tutulan Trump'a bir darbe de aile içinden geldi. Trump'ın 55 yaşındaki yeğeni Mary Trump, amcasına yönelik ithamlarda bulundu.

Sunday Telegraph'a yaptığı açıklamalarda Mary Trump, amcasından "Dünyanın en tehlikeli adamı" olarak bahsettiği kitabının ardından yaptığı flaş çıkışla çok konuşuldu. Amcasının görevi bırakmasının ardından Mary Trump, zehir zemberek eleştirilerde bulundu.