Donald Trump’a bir darbe de yeğeninden geldi! 'Amcamın kabiliyeti yok…'

ABD başkanlığı görevinde sona gelmesinin ardından Beyaz Saray'dan ayrılan Donald Trump, her şeye rağmen konuşulmaya devam ediyor.
Sönük geçen veda töreninin ardından, kendisine ev sahipliği yapacak Florida'ya yerleşen eski ABD başkanı, kendisine yönelik sert eleştirilerle karşılaşıyor.
BİR ÇIKIŞ DA YEĞENİNDEN GELDİ
Görevden gitmesinin hemen ardından, yeni ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratlar olmak üzere kabinesinde görev yapan birçok isim tarafından da eleştiri yağmuruna tutulan Trump'a bir darbe de aile içinden geldi. Trump'ın 55 yaşındaki yeğeni Mary Trump, amcasına yönelik ithamlarda bulundu.
Sunday Telegraph'a yaptığı açıklamalarda Mary Trump, amcasından "Dünyanın en tehlikeli adamı" olarak bahsettiği kitabının ardından yaptığı flaş çıkışla çok konuşuldu. Amcasının görevi bırakmasının ardından Mary Trump, zehir zemberek eleştirilerde bulundu.
"ONUNLA AYNI SOYADINI TAŞIMAK İSTEMİYORUM"
Trump'ın Amerika'ya verdiği zararın boyutunun ölçülemez olduğunu söyleyen Mary, ilerleyen zamanlarda bu zararın gerçek boyutlarının gözler önüne serileceğini söyledi. Amcasının ülkeye verdiği zarardan ötürü büyük üzüntü yaşadığını belirten Mary Trump, onunla aynı ismi taşımamak için soyadı değiştirmeyi bile düşündüğünü söyledi.
"O SEVGİDEN ANLAMAZ"
"Onunla hiçbir bağım olmasını istemiyorum" ifadelerini kullanan Mary Trump, eski First Lady Melania Trump'la ilgili de konuştu. Evliliğinde mutsuz olduğu iddialarıyla gündeme gelen ve Florida'ya yerleşmelerinin ardından Donald Trump'a boşanma davası açacağı konuşulan Melania'nın böyle bir şey yapmayacağını düşündüğünü söyleyen Mary, sorunun Melania'da değil amcasında olduğunu söyledi.
"Amcamın sevgi, yakınlık ve bağlılığı anlama kabiliyeti olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullanan Mary Trump, çiftin basına yansıyan mutsuzluk karelerinin tek suçlusunun amcası Donald Trump olduğunu vurguladı.