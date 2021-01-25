Fransa’da Müslümanları hedef alan tasarıya onay

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele olarak tanıttığı, gelen tepkiler üzerine "Cumhuriyet değerlerine saygıyı güçlendiren prensipler" olarak değiştirilen yasa tasarısı, kabul edildi. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, yasa tasarısının özel komisyonda geniş çapta kabul edildiğini açıkladı. Tasarının şubat ayında Ulusal Meclise sunulması bekleniyor. Yasa tasarısı ülkedeki Müslüman toplumu hedef gösterdiği, hayatlarının neredeyse her alanına kısıtlamalar getirdiği için eleştiriliyor. Tasarı, camiler ve bu camilerin idaresinden sorumlu derneklere yönelik müdahalenin yanı sıra Müslümanlara ait kuruluşların finansmanını denetim altına almayı öngörüyor.