İstatistikler korkuttu! İşte koronavirüs salgınında ölüm oranı en yüksek meslek grupları…

Mutasyona uğramış koronavirüs salgınının dünyası bir kez daha etkisi altına almış olduğu bugünlerde, son bir yıldır yaşanılan tüm gelişmeler gözden geçiriliyor.

Dünya çapında vaka sayısı 100 milyona yaklaşırken, 2 milyondan fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti. Aşı uygulamalarının başlatılmasının ardından kısa süreli bir rahatlama yaşansa da, virüsün mutasyona uğramasıyla dünya çapında alarm seviyesi yeniden artırıldı.

EN RİSKLİ MESLEKLER BELİRLENDİ

Salgının bir yılını doldurmasıyla beraber, yapılan araştırmalar, bilançonun detaylarını da gözler önüne serdi. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) İngiltere'yi baz alarak yayınladığı araştırma sonuçlarına göre bazı meslek grupları, salgının en şiddetli etkisine maruz kaldı. ONS, yayınladığı istatistik sonuçlarında hangi meslek gruplarının en çok ölü sayısına ulaştığını belirledi.

Salgından en kötü etkilenen meslek grupları belirlenirken, 9 Mart- 28 Aralık 2020 aralığı baz alındı.

Kategorileri kadın ve erkek olarak iki gruba göre belirleyen ONS'nin verileri şöyle;

TAKSİ ŞOFÖRLERİ İLK SIRADA

Erkeklerin oluşturduğu grupta salgından en çok can kaybının yaşandığı meslek, işçilik sektörü oldu. Eğlence sektörü çalışanları ve hasta bakım uzmanları, en çok kaybın görüldüğü ikinci alan oldu. Diğer alanlarsa sırasıyla şu şekilde kaydedildi: