Piyangodan 1 milyar dolarlık ikramiye kazandı

ABD'DE "Mega Millions" piyangosunun 1 milyar 50 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Michigan'da satılan bilete isabet etti. ABD'nin önemli piyangolarından Mega Millons, tarihindeki en büyük 3. ikramiyesi olan 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Cuma gecesi yapılan çekilişte şanslı rakamlar, "4, 26, 42, 50 ve 60" olarak belirlendi. İkramiyenin, Michigan'ın Detroit kentinin kenar mahallelerindeki marketten alınan bilete isabet ettiği ortaya çıktı. Kazananın kimliği açıklanmadı. Mega Millions, 15 Eylül'den bu yana devrederek 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmıştı