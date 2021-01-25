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Piyangodan 1 milyar dolarlık ikramiye kazandı

Giriş Tarihi: 25.1.2021 ABONE OL
Piyangodan 1 milyar dolarlık ikramiye kazandı
ABD'DE "Mega Millions" piyangosunun 1 milyar 50 milyon dolarlık büyük ikramiyesi Michigan'da satılan bilete isabet etti. ABD'nin önemli piyangolarından Mega Millons, tarihindeki en büyük 3. ikramiyesi olan 1 milyar 50 milyon dolara ulaştı. Cuma gecesi yapılan çekilişte şanslı rakamlar, "4, 26, 42, 50 ve 60" olarak belirlendi. İkramiyenin, Michigan'ın Detroit kentinin kenar mahallelerindeki marketten alınan bilete isabet ettiği ortaya çıktı. Kazananın kimliği açıklanmadı. Mega Millions, 15 Eylül'den bu yana devrederek 1 milyar 50 milyon dolara ulaşmıştı
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Piyangodan 1 milyar dolarlık ikramiye kazandı
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