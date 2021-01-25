SpaceX tek seferde 143 uydu gönderdi

ABD'li roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Transporter-1 görevi kapsamında Falcon 9 roketi ile uzaya tek seferde 143 uydu fırlattı. SpaceX böylece Hindistan'a ait, yörüngeye 104 uydu yollama rekorunu geliştirdi. SpaceX, Starlink uydularıyla Dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. SpaceX'in uzaya taşıdığı 143 uydu arasında, Türkiye'nin ASELSAT 3U Küp Uydusu da yer aldı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, uydunun resmini paylaşarak, "ASELSAN tarafından İTÜ ile birlikte yerli ve milli imkanlarla üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bilimsel amaçlı olarak geliştirilen ASELSAT 3U Küp Uydusu, yörüngesine başarıyla gönderildi" dedi. ANKARA