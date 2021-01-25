Yunanistan ile görüşmeler başlıyor

Türkiye ile Yunanistan, 5 yıl aradan sonra Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarını ele almak için istikşafi görüşmelerin 61'inci turunu bugün İstanbul'da yapacak. Türkiye'yi görüşmelerde Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal temsil edecek. Yunanistan heyeti de 2010-2011 turlarında yer alan Dışişleri Bakanlığı'ndan Büyükelçi Pavlos Apostolides, Aleksadros Kouyou ve İfigenia Kanara'dan oluşuyor. Görüşmelerin tekrar başlaması kararı, AB ve üye ülkeler tarafından memnuniyetle karşılandı. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüşmelere olumlu yaklaştıklarını belirtti.