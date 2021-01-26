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'de ’ın kızından skandal yapım! PKK’lı teröristlerin…

’de eski başkan ve eşi, eski bakanı ’ın kızı 'ın, skandal bir dizi projesine imza attığı ortaya çıktı.  ABD basınında yer alan haberlere göre Clinton ailesi, ortağı oldukları prodüksiyon şirketi aracılığıyla PKK’lı teröristleri güzelleyen bir TV dizisi yapacaklar.

AA
Giriş Tarihi: 26.1.2021 08:49 Son Güncelleme: 26.1.2021 08:56 ABONE OL
ABD'de Hillary Clinton’ın kızından skandal yapım! PKK’lı teröristlerin…

ABD'de Demokrat isim, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın skandal bir projeye imza attıkları haberi, gündemi sarstı.

Buna göre eski ABD başkanı Bill Clinton'ın eşi ve kızı, ortağı oldukları prodüksiyon şirketiyle yeni başladıkları projede, Suriye'nin Kobani şehrindeki PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisini çekecekler.

TERÖR ÖRGÜTÜ GÜZELLEMESİ

Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

"ŞİRKETİMİZİN AMACINA UYGUN"

Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." değerlendirmesini yaptı.

TERÖRİSTLERE KAHRAMAN BENZETMESİ

Clinton ve kızı Chelsea, insan hikayelerine odaklanan içerikte film, TV ve dijital platformlar için belgesel ve drama yapımlar oluşturmak amacıyla diğer bir ortak dahil Aralık 2020'de HiddenLight Prodüksiyon şirketini kurmuşlardı.

Batı medyası, Ekim 2014-Ocak 2015 arasında Suriye'nin kuzeyinde bulunan Kobani şehrini kuşatan DEAŞ terör örgütüne karşı, terör örgütü YPG/PKK saflarında "savaşan" kadın teröristlerin hikayelerine sayfalarında ve ekranlarında geniş yer ayırmıştı.

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ABD'de Hillary Clinton’ın kızından skandal yapım! PKK’lı teröristlerin…
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