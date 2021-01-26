ABD'de Hillary Clinton’ın kızından skandal yapım! PKK’lı teröristlerin…

ABD'de Demokrat isim, eski ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın skandal bir projeye imza attıkları haberi, gündemi sarstı.

Buna göre eski ABD başkanı Bill Clinton'ın eşi ve kızı, ortağı oldukları prodüksiyon şirketiyle yeni başladıkları projede, Suriye'nin Kobani şehrindeki PKK'lı kadın teröristleri anlatan bir kitabın televizyon dizisini çekecekler.

TERÖR ÖRGÜTÜ GÜZELLEMESİ

Hillary Clinton ile kızı Chelsea Clinton'ın ortağı olduğu HiddenLight Prodüksiyon şirketinin, yazar Gayle Tzemach Lemon'ın terör örgütü DEAŞ'a karşı Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK saflarında "savaşan" kadınları anlatan "Kobani'nin Kızları: İsyan, Cesaret ve Adaletin Hikayesi" kitabının TV program haklarını aldığı kaydedildi.

"ŞİRKETİMİZİN AMACINA UYGUN"

Hollywood Reporter adlı haber sitesindeki habere göre, Clinton, söz konusu yapımın kendi şirketlerinin amacına uygun olduğunu ifade ederek "'Kobani'nin Kızları' hikayesini dünyanın her yerinden izleyicilere sunmaktan daha heyecan verici bir şey olamaz." değerlendirmesini yaptı.