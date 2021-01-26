ABD'den son dakika: Trump'ın yargılanmasının anayasal olup olmadığı tartışılıyor

Paul, "Anayasamız bu konuda açıktır ancak görevdeki bir başkan için azil yargılaması ve oylaması yapılabilir. Halbuki Demokratlar görevi sona ermiş olan bir kişiyi yargılamak istiyor. Bunun adı siyasal intikamdır. Bu mahkeme bir tiyatrodur." değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın azil istemiyle yargılanmasının anayasal olmadığını savunan Paul, kendisi gibi düşünen Cumhuriyetçi senatörlerle bu konudaki çabalarını sonuna kadar sürdüreceklerini belirtti.

Konuşmanın ardından Paul'ün sunduğu "Trump'ın azil yargılamasının anayasal olmadığına" ilişkin tasarı ise 45 evet oyuna karşı 55 hayır oyu ile reddedildi. 50 sandalyeye sahip olan Demokratların tamamı aleyhte oy kullanırken, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, Mitt Romney, Pat Toomey ve Ben Sasse de Demokratlara katılarak hayır oyu verdi.

SENATÖRLER YEMİN ETTİ

Öte yandan, Senato Genel Kurulundaki oturumda Trump'ın azil yargılamasında Anayasaya göre "jüri" görevi görecek senatörler, bu görevleri için yemin etti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, önceki gün yaptığı açıklamada, Trump'ın Senatodaki yargı sürecinin 8 Şubat haftasında başlayacağını duyurmuştu.