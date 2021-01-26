Çin’de dünyayı korkutan karantina girişimi! Yeni koronavirüs dalgası kapıda…

Son bir yılda dünya çapında 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını devam ederken, aşı uygulamalarının başlaması geçici bir rahatlığa neden olmuştu.

YENİ KORONAVİRÜS DALGASI KAPIDA

Çin, Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla çok daha az zararla çıkmışken, ülkeden edinilen yeni görüntüler "Yeni bir koronavirüs dalgası mı geliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın servis ettiği uydu görüntülerine göre Çin'in kuzey bölgesinde devasa bir karantina merkezi inşaatı gerçekleşiyor.