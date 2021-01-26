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’de dünyayı korkutan karantina girişimi! Yeni dalgası kapıda…

’de ortaya çıkan yeni görüntüler, dünyayı yeni bir dalgası korkusuyla karşı karşıya getirdi. Yayılan uydu görüntülerinde daha önce koronavirüs salgınını kontrol altına almış olan Çin’in devasa boyutlarda yeni bir karantina merkezi inşa ettiği görüldü.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 09:34 Son Güncelleme: 26.1.2021 10:14 ABONE OL
Çin’de dünyayı korkutan karantina girişimi! Yeni koronavirüs dalgası kapıda…

Son bir yılda dünya çapında 2 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını devam ederken, aşı uygulamalarının başlaması geçici bir rahatlığa neden olmuştu.

YENİ KORONAVİRÜS DALGASI KAPIDA

Çin, Wuhan kentinde başlayan koronavirüs salgınından diğer ülkelere oranla çok daha az zararla çıkmışken, ülkeden edinilen yeni görüntüler "Yeni bir koronavirüs dalgası mı geliyor?" sorularını da beraberinde getirdi.

Avrupa Uzay Ajansı'nın servis ettiği uydu görüntülerine göre Çin'in kuzey bölgesinde devasa bir karantina merkezi inşaatı gerçekleşiyor.

4 BİN ODALIK KARANTİNA MERKEZİ

Uydu görüntülerine göre Hebei eyaletinin başkenti Shijiazhuang yakınlarında yapılan karantina merkezi, olağanüstü bir hızla inşa ediliyor. Yaklaşık 10 gün önce sadece tek bir katın olduğu görülürken, ülkenin her yerinden bölgeye yapılan yardımlar sonucunda karantina binasında neredeyse sona gelindiği görülüyor.

İNŞAATI NEREDEYSE TAMAMLANDI

İlk 6 günde 600 karantina odasının inşasının tamamlandığı belirtilirken, merkezde 4 bin karantina odasının olacağı da gelen bilgiler arasında. Çin medyasından gelen bilgilere göre her oda 18 metrekarelik alana sahipken, odalarda yatak takımının dışında masa, klima, televizyon ve Wi-Fi bağlantısı da yer alacak.

Sıra dışı bir hızla tamamlanma aşamasını gelen karantina merkezi, koronavirüs salgınının merkezi olarak görülen Çin'den, dünyaya yeni bir dalga gelebileceği korkularını da alevlendirdi.

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Çin’de dünyayı korkutan karantina girişimi! Yeni koronavirüs dalgası kapıda…
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