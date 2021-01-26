Donald Trump’tan yeni girişim! Resmi işlerini buradan yürütecek…

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreniyle beraber Beyaz Saray'ı terk ederek Florida'ya taşınan Donald Trump cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

AYRILIĞIMIZ UZUN SÜRMEYECEK DEMİŞTİ

Görevi bırakmasının ardından yaptığı konuşmada "Bu, çok uzun sürecek bir veda olmayacak" sözleriyle gündeme gelen Trump, "Hareketimizin daha yeni başlayacağını bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinin ardından ABD medyasından gelen bilgilere göre Trump'ın yeni bir parti kurma girişiminde olduğu söylendi. Kulislerde partinin isminin partinin "Patriot (Vatansever) Party" olacağı konuşulurken Trump'tan yeni bir adım geldi.