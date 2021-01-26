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’tan yeni girişim! Resmi işlerini buradan yürütecek…

’de başkanlık koltuğuna veda eden , görevini gönülsüzce ’a devretmeden önce yaptığı veda konuşmasında bu ayrılığın uzun sürmeyeceğinin sinyallerini vermişti. ’ya taşınan eski ABD başkanı, yeni bir parti kuracağı iddialarının ardından yeni evinin yakınlarında kurduğu girişim ofisiyle gündeme geldi.

Giriş Tarihi: 26.1.2021 10:38 Son Güncelleme: 26.1.2021 10:39 ABONE OL
Donald Trump’tan yeni girişim! Resmi işlerini buradan yürütecek…

Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin töreniyle beraber Beyaz Saray'ı terk ederek Florida'ya taşınan Donald Trump cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

AYRILIĞIMIZ UZUN SÜRMEYECEK DEMİŞTİ

Görevi bırakmasının ardından yaptığı konuşmada "Bu, çok uzun sürecek bir veda olmayacak" sözleriyle gündeme gelen Trump, "Hareketimizin daha yeni başlayacağını bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Bu sözlerinin ardından ABD medyasından gelen bilgilere göre Trump'ın yeni bir parti kurma girişiminde olduğu söylendi. Kulislerde partinin isminin partinin "Patriot (Vatansever) Party" olacağı konuşulurken Trump'tan yeni bir adım geldi.

RESMİ OFİS AÇTI

Siyasi arenadan uzak kalmak istemeyen Trump, Florida'da yerleştiği Palm Beach'te yeni bir ofis kurdu. Eski başkanlık ofisi olarak nitelendirdiği yeni girişiminde Trump'ın, her türlü yazılı-görsel faaliyetini bu kanal üzerinden resmi bir şekilde ilerleteceği bildirildi.

Yaptığı duyuruda yeni faaliyetlerinin ABD'nin ulusal çıkarlarına hizmet edeceğini aktaran Trump, gündem maddelerinin "savunuculuk, örgütlenme ve kamusal aktivizm" konuları etrafında şekilleneceğini açıkladı.

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Donald Trump’tan yeni girişim! Resmi işlerini buradan yürütecek…
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