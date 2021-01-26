Facebook’tan İngiltere’de yeni hamle! Para ödeyecek…

KİŞİSELLEŞTİRİLMİŞ HABER AKIŞI ELEŞTİRİLDİ

Kişiselleştirilmiş haber gösterimi politikasının, seçilmiş bir gazeteci ekibi tarafından yapılacağını belirten Facebook, kullanıcıların görmek istemediği içeriklerin haber akışlarında yer almaması için özel bir çaba gösterileceği sözünü verdi.

Facebook'un kişiselleştirilmiş haber politikasına tepkilerse gecikmedi. Bu politikanın kontrolcü bir yapısı olduğu söylenirken, bu uygulamanın dikkatli yürütülmemesi halinde demokrasi karşıtı otoriter bir durumla karşılaşılabileceği de söylendi.

Yaptığı açıklamada Fransa ve Almanya'da işbirliği arayışında olduğunu belirten Facebook, bu uygulamanın medya kuruluşlarıyla olan ilişkilerini geliştirmesi amacıyla attığını bildirdi.